Evini ve arabasını satıp dolandırıcıya vermişler

Konya'da yaşayan Erdem Pelit, yakın çevresine kendini Avrupa borsalarında kazanç sağlayan, ticaret ve araba alım-satım işi yapan ve yatırımcılara yüksek kar payı veren biri olarak tanıttı. Bunun üzerine aralarında güvenlik görevlisi, ilaç mümessili, esnaf gibi çeşitli mesleklerden çok sayıda kişi Pelit'e para göndermeye başladı. Pelit'te güvenlerini kazanabilmek için ara ara küçük meblağlar gönderdi. Para geldiğini gören bazı vatandaşlar, arabalarını evlerini satıp, hatta bankadan kredi çekip Pelit'e verdi.

"EV VERECEĞİM"

Sonraki süreçte, 'para ödemesi yapmayacak mısın' diye soran mağdurları, 'Size ev vereceğim, sıfır araba alacağım' diyerek bir süre oyalayan Pelit daha sonra ortadan kayboldu. Mağdurlardan 13'ü savcılığa başvurarak suç duyurusunda bulundu. Soruşturma başlatan savcılık, bilirkişi incelemesi sonucunda mağdurların verdikleri ve aldıklarını paraları hesaplayarak toplam 7 milyon TL zararlarının olduğunu belirledi. Hakkında 'dolandırıcılık' suçundan her bir mağdur için ayrı ayrı olmak üzere toplamda 13 yıldan 65 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Pelit'e yakalama kararı da çıkartıldı.

TRAFİK MAGANDASI

Pelit'in ayrıca, ağabeyi Ersin Pelit ile Nisan 2022'de Yeni İstanbul Caddesi üzerinde trafikte makas atarak ilerledikleri sırada bir sürücüyle tartıştıkları, daha sonra bu sürücünün önünü keserek araca tekme atıp zarar verdikleri belirlendi. Ağabey ve kardeşi ile araçlarındaki diğer 2 kişinin de gözaltına alındığı, şüphelilerin adli kontrol kararıyla serbest bırakıldığı belirtildi.