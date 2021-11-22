Evini yakmak isteyen kocasını öldürmekle suçlanan kadın serbest bırakıldı

"SÜREKLİ BENİ DÖVÜYORDU"



Poliste verdiği ifadesinde eşinin 2 yıldır çalışmadığını ve sürekli alkollü olduğunu anlatan Betül Akay "Ben internet üzerinden yemek siparişi alıp geçimimizi sağlamaya çalışıyordum. Eşimle aramızda kıskançlık yüzünden tartışmalar yaşanıyordu. Bana 'Senin beni aldatma potansiyelin var' diye bağırarak darp ediyordu" dedi.

OLAY GECESİNİ ANLATTI



Olay günü eşinin alkollü olarak eve geldiğini anlatan Betül Akay "Eve gelince yine kıskançlıkla ilgili benimle tartıştı. Sonra 'Ölümün benden olacak. Ama acılar içinde olacak' diyerek evde bulunan tineri içerdeki odalara döküp, çakmakla tutuşturdu. Sonra salona yanıma geldi. Ruhsatsız silahını çekerek beni ve çocuğumu öldürmekle tehdit etti. Bugüne kadar ona hiç karşı gelememiştim. Ancak çocuğumu de öldüreceğini söyleyince ona direndim. Aramızda boğuşma oldu. Sonra bir anda silah patladı ve yere düştü" dedi.

YANGINDAN KAÇMAK İÇİN ENGELLİ OGLUYLA BALKONA ÇIKMIŞ



Eşinin vurulmasının ardından çocuğunu yangından kurtarmak için balkona çıkardığını anlatan Betül Akay "Komşularım müdahale edip ve beni çocuğumu kurtardılar. Sonrasında gelen polislere durumu anlattım." dediği öğrenildi.