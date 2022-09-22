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Giriş Tarihi: 23.9.2022

Evinin balkonunda otururken öldürüldü

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Evinin balkonunda otururken öldürüldü
Esenler'de 32 yaşındaki Erhan Kaşa, evinin balkonunda otururken, daha önce sokak ortasında küfrettiği için uyardığı Metin E. tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Edinilen bilgiye göre, Tuna Mahallesi'nde oturan Kaşa, önceki gün Metin E. ile tartıştı. Ardından da evine gitti. Ancak Metin E. saat 23.00 sıralarında Kaşa'nın evinin önüne geldi. Bağırmaya başlayan Metin E. tabancasını çekerek Kaşa'nın balkonuna doğru ateş etti. Göğsünden vurulan Kaşa, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İki çocuk babası oğlunun yok yere hayatını kaybettiğini söyleyen Necati Kaşa, "Oğlumun yetim kalan iki çocuğuna kim hesap verecek?" dedi.

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Evinin balkonunda otururken öldürüldü
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