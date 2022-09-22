Evinin balkonunda otururken öldürüldü: Yazık günah değil mi!

"2 YETİM KALDI BUNUN HESABINI KİM VERECEK?



Erhan Kaşa'nın babası Necati Kaşa, "Ben 35 senedir burada esnaflık yapmış bir insanım. Bütün çevreme sorabilirsiniz. Benim çocuklarım hakkında bir Allah'ın kulunun şikayeti olursa ben intihar ederim. Olay esnasında ben yoktum. Komşularım anlattı. Bu adamın bir değil iki değil üç değil, bu adam sürekli mahallenin ortasına gelip küfrediyor. Bu adam sürekli mahallenin ortasına gelip küfür ediyor. Oradan ayrılıyorlar. Vatandaşlar uyarıyor ama beklemeden gidiyorlar. Sonra silahla geliyor tarayıp çekip gidiyor. Bu çocuğun suçu günahı neydi. Vatandaş olarak soruyorum. Yazık günah. Bir genç büyütmek o kadar kolay mı? 2 yetim kaldı. Bunun hesabının kim verecek? Ben evime giremiyorum. Yazık günah değil mi?" dedi.