Evinin önünde bıçaklanarak öldürüldü

Pendik'te Ömer Coşkun, evinin önünde kimliği belirsiz bir kişinin bıçaklı saldırısında bacağından ve kalbinden bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan Ömer Coşkun hayatını kaybetti. Olay, Pendik Çamçeşme Mahallesi Coşkun Sokak üzerinde dün 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Ömer Coşkun sokak üzerinde bulunan evinin önünde kimliği belirsiz bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Ömer Coşkun bacağından ve kalbinden bıçaklanarak yere düşerken saldırgan olay yerinden kaçtı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ömer Coşkun, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Ömer Coşkun hayatını kaybetti. Polis ekipleri çevrede uzun süre araştırma yaparken olay yeri inceleme ekipleri de delil topladı.

OLAY GÜVENLİK KAMERASINA DA YANSIDI

Bölgede bulunan güvenlik kameralarına da yansıyan olayda bir kişinin arkasına sakladığı bıçakla Ömer Coşkun'a yaklaştığı sonrasında ise Coşkun'un yere düştüğü görülüyor. Polis kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.