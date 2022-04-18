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Giriş Tarihi: 18.4.2022 14:54

Evinin önünde çay içerken çıkan kavgada yerden seken kurşunla hayatını kaybetti

İHA
Evinin önünde çay içerken çıkan kavgada yerden seken kurşunla hayatını kaybetti

Gaziantep'te evinin önünde oturduğu esnada sokakta çıkan silahlı kavgada mermilerden birinin başına isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden 3 çocuk annesi Fatma Küçük'ün katil zanlısı yakalandı. Katil zanlısı, emniyetteki işlemlerinin ardından Gaziantep Adliye'sine sevk edildi.

Olay, merkez Şahinbey ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, 42 yaşındaki Fatma Küçük, evinin önünde çay içtiği sırada iki genç arasında başlayan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü. İki genç silahları çekerek birbirlerine kurşun yağdırırken kavgada ateşlenen mermiler kadının talihsiz kadının başına isabet etti. Olay sonrası kavga eden iki genç olay yerinden kaçarak uzaklaşırken ağır yaralanan talihsiz kadın, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

KATİL ZANLISI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Yaşanan olay sonrası bölgede geniş çaplı inceleme yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katil zanlısının kimliğini tespit etti. Kimliği ve yeri tespit ettikleri katil zanlısı Mehmet Ö. isimli şahsı, sabah saatlerinde yapılan operasyon sonucu yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan katil zanlısı, emniyetteki işlemleri ve yapılan sağlık kontrolleri sonrası Gaziantep Adliye'sine sevk edildi.

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Evinin önünde çay içerken çıkan kavgada yerden seken kurşunla hayatını kaybetti
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