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Giriş Tarihi: 8.6.2022

Evinin önünde öldürüldü

Evinin önünde öldürüldü
Bağcılar'da bir grup, 22 yaşındaki Suriyeli Şerif Halid El Ahmet'i evinin önünde başından vurarak öldürdü. Olay önceki gece Bağcılar Demirkapı Mahallesi'nde saat 05.30 sıralarında yaşandı. Suriyeli işçilerin yaşadığı 5 katlı bir binanın bodrum katındaki dairenin önüne gelen 3 kişi, evin camlarına ve kapılarına vurarak küfretti. Suriyeli işçiler Sherif Halid El Ahmet, Mohammad El A. , Yusuf N. ve Mohammad El A.'nın dışarı çıkmasını isteyen grup, bir süre bekledikten sonra ayrıldı. Tekrar geri gelen şahıslar, yine camlara vurarak küfretmeye başladı. Bu sırada El Ahmet dışarı çıktı. Saldırganlardan biri tabanca ile El Ahmet'e ateş etti. Başına isabet eden kurşunla ağır yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Polis, kimlikleri tespit edilen M. B. Ö., Y. A., A. Y. isimli saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

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