Evinin önünde öldürüldü

Adana'da evinin önünde motosikletli bir kişinin tabancalı saldırısına uğrayan Mehmet Polat (24), başından vurularak yaşamını yitirdi. Polis, kimliği belirsiz katil zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.

SALDIRGAN KASKLIYDI

Olay, saat 01.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Polat, evinin önünde olduğu sırada, motosikletle yanına yaklaşan kasklı bir kişinin tabancalı saldırısına uğradı. Başına isabet eden mermilerle ağır yaralanan Polat kanlar içerisinde yığılırken, şüpheli ise geldiği motosikletle kaçtı.

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından özel hastaneye kaldırılan Polat, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polat'ın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis, kimliği henüz belirsiz olan cinayet şüphelisini yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.