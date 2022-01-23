Haberler Yaşam Haberleri Son dakika haberi: Denizli'de Ayşegül Tuğçe Oymak ölü bulunmuştu! Sır olay çözüldü!
Giriş Tarihi: 23.1.2022 16:57 Son Güncelleme: 23.1.2022 17:32

Son dakika haberi: Denizli'de Ayşegül Tuğçe Oymak ölü bulunmuştu! Sır olay çözüldü!

BERKAN ÇETİN BERKAN ÇETİN
Son dakika haberi: Denizli’de Ayşegül Tuğçe Oymak ölü bulunmuştu! Sır olay çözüldü!

Son dakika haberi: Denizli’de 25 yaşındaki Ayşegül Tuğçe Oymak evinin önünde ölü bulundu. Yapılan incelemelerde evli ve bir çocuk annesi genç kadının kendini iple asarak intihar ettiği öğrenildi. İşte son dakika haberinin detayları...

Olay, Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Değirmenönü Mahallesi'nde meydana geldi. 25 yaşındaki Ayşegül Tuğçe Oymak isimli genç kadın yaşadığı evin giriş kapısında hareketsiz vaziyette yattığını gören komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından genç kadının cansız bedeni Pamukkale Üniversitesi Hastaneleri Morgu'na kaldırıldı.

ÖLÜM NEDENİ İNTİHAR OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Yapılan incelemeler sonucunda, 25 yaşındaki Ayşegül Tuğçe Oymak'ın kendini iple asarak intihar ettiği ortaya çıktı. Oymak'ın 2017 yılında Sedat Oymak ile evlendiği. Bu evliliklerinden 2 yaşında Lara isminde bir kız evladı olduğu öğrenildi. Genç kadının cenazesi Acıpayam ilçesi Akalan Mezarlığı'na defnedildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Denizli'de Ayşegül Tuğçe Oymak ölü bulunmuştu! Sır olay çözüldü!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA