Son dakika haberi: Denizli’de Ayşegül Tuğçe Oymak ölü bulunmuştu! Sır olay çözüldü!

ÖLÜM NEDENİ İNTİHAR OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI



Yapılan incelemeler sonucunda, 25 yaşındaki Ayşegül Tuğçe Oymak'ın kendini iple asarak intihar ettiği ortaya çıktı. Oymak'ın 2017 yılında Sedat Oymak ile evlendiği. Bu evliliklerinden 2 yaşında Lara isminde bir kız evladı olduğu öğrenildi. Genç kadının cenazesi Acıpayam ilçesi Akalan Mezarlığı'na defnedildi.