Son dakika haberi: Denizli’de Ayşegül Tuğçe Oymak ölü bulunmuştu! Sır olay çözüldü!

Olay, Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Değirmenönü Mahallesi'nde meydana geldi. 25 yaşındaki Ayşegül Tuğçe Oymak isimli genç kadın yaşadığı evin giriş kapısında hareketsiz vaziyette yattığını gören komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından genç kadının cansız bedeni Pamukkale Üniversitesi Hastaneleri Morgu'na kaldırıldı.
ÖLÜM NEDENİ İNTİHAR OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Yapılan incelemeler sonucunda, 25 yaşındaki Ayşegül Tuğçe Oymak'ın kendini iple asarak intihar ettiği ortaya çıktı. Oymak'ın 2017 yılında Sedat Oymak ile evlendiği. Bu evliliklerinden 2 yaşında Lara isminde bir kız evladı olduğu öğrenildi. Genç kadının cenazesi Acıpayam ilçesi Akalan Mezarlığı'na defnedildi.