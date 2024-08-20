Evinin önünde oturan Baran’ın ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

Kaza, 16 Ağustos saat 20.30 sıralarında Seyhan ilçesi Ova Mahallesi 44002 Sokak'ta meydana geldi. Fırat S.'nin aşırı hız nedeniyle kontrolünü yitirdiği 01 ASN 626 plakalı otomobil, evlerinin önünde oturan Baran Bürgen, annesi Zozan Bürgen (41), akrabası Perihan Bürgen (38) ve komşusu Büşra Tan'a çarptı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Baran Bürgen, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Kaza ise evin güvenlik kamerasına yansıdı.

Sürücü Fırat S. ile yanındaki 2 kadın, yaralıların yakınları tarafından darbedildi. Polisin, sürücü ve yanındakileri bölgeden uzaklaştırılmasının ardından yaralıların yakınları, taş ve sopalarla otomobile zarar verdi.

Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisinin ardından Baran Bürgen'in cenazesi, yakınları tarafından gözyaşları arasında Küçükoba Mezarlığı'nda toprağa verildi. Diğer 3 yaralının tedavisinin ise sürdüğü bildirildi.

ŞOKA GİRDİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi edilen Fırat S., taburcu edildi. Kaza anında şoka girdiğini ve ne olduğunu hatırlamadığını öne süren Fırat S., sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.