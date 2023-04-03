Evinin önünde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

Olay, Viranşehir ilçesi Azadi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Abdülkadir Atçı isimli genç evinin önünde henüz belirlenemeyen bir nedenle kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 acil sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrollerde kanlar içerisinde yere yığılan Atçı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, bölgeden kaçan zanlı veya zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.