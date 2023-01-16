Evinin önünde silahlı saldırıya uğradı, hastanede hayatını kaybetti

Kanlar içinde yerde kalan el Hatim, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ağır yaralı kaldırıldığı 25 Aralık Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 4 çocuk babası Mahmut el Hatim'in cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Polis, Mahmut el Hatim'i vuran kişi ya da kişilerin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.