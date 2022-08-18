Evinin önünde sohbet eden kadına araç çarptı! Bacağı koptu

Esenyurt Battalgazi Mahallesi'nde 16 Ağustos salı günü akşam saatlerinde kontrolden çıkan hafif ticari araç, ailesiyle apartmanın önünde sohbet eden kadına çarptı. Araç ile apartmanın duvarı arasında sıkışan kadının bacağının koptuğu öğrenildi. Çevredekiler kadını kurtarmak için aracı geri çekerken, sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılıp tedavi altına alınırken aracın çarpması sonucu kadının bacağının koptuğu kaydedildi.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.