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Giriş Tarihi: 18.8.2022 19:07 Son Güncelleme: 18.8.2022 19:12

Evinin önünde sohbet eden kadına araç çarptı! Bacağı koptu

Esenyurt'ta sürücüsünün kontrolünü kaybettiği hafif ticari araç, apartman önünde ayakta durarak ailesiyle sohbet eden kadına çarptı. Kazada ağır yaralanan kadının bir bacağının koptuğu kaydedildi.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Evinin önünde sohbet eden kadına araç çarptı! Bacağı koptu

Esenyurt Battalgazi Mahallesi'nde 16 Ağustos salı günü akşam saatlerinde kontrolden çıkan hafif ticari araç, ailesiyle apartmanın önünde sohbet eden kadına çarptı. Araç ile apartmanın duvarı arasında sıkışan kadının bacağının koptuğu öğrenildi. Çevredekiler kadını kurtarmak için aracı geri çekerken, sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılıp tedavi altına alınırken aracın çarpması sonucu kadının bacağının koptuğu kaydedildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Evinin önünde sohbet eden kadına araç çarptı! Bacağı koptu
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