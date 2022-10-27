Evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü
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ANTALYA'NIN Alanya ilçesinde Osman Ersoy (50), evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Olay, dün saat 08.30'da Türkler Mahallesi'nde meydana geldi. Osman Ersoy, oturduğu evin önünde beklerken, kimliği belirlemeyen bir kişi tarafından av tüfeğiyle vuruldu. Saldırgan kaçarken silah seslerini duyarak gelenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olduğu tespit edilen Ersoy, sağlık ekipleri tarafından ambulansla götürüldüğü hastanede kurtarılamadı. Jandarma, cinayet şüphelisinin yakalanması için çalışma başlattı.