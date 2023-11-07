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Giriş Tarihi: 8.11.2023

Evinin önünde vurdular

Dünya Süryaniler Birliği Başkan Yardımcısı Süleyman Akgüç’ün babası 92 yaşındaki Gevriye Akgüç, Mardin’de evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltında

MEHMET NAYIFOĞLU
Evinin önünde vurdular
İstanbul'da yaşayan ve yaz aylarını memleketi Mardin'in Midyat ilçesine bağlı kırsal Yemişli Mahallesi'nde geçiren 92 yaşındaki Gevriye Akgüç, önceki gece evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi. Olay Midyat'a bağlı Yemişli Mahallesi'nde meydana geldi. Eşiyle birlikte komşu ziyaretinden dönen 92 yaşındaki Gevriye Akgüç 22.30 sıralarında evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Talihsiz adam başına isabet eden kurşunla yere yığıldı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralandığı belirlenen Akgüç, ilk müdahalenin ardından götürüldüğü Midyat Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Gevriye Akgüç'ün, Dünya Süryaniler Birliği Başkan Yardımcısı Süleyman Akgüç'ün babası olduğu öğrenildi. Gevriye Akgüç'ün cenazesinin otopsi işlemlerinin ardından İstanbul'a gönderileceği belirtildi. Olaya ilişkin şüpheliler G İ.A., İ.A. ve Ş.A. gözaltına alındı.

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Evinin önünde vurdular
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