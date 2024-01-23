Evinin önündeki akülü tekerlekli sandalyesi çalındı

'BUNUN ADI VİCDANSIZLIK'

Onat'ın komşusu Şerif Batıhan da "Ayaklarını kullanamıyor, akülü sandalye ile hareket edebiliyor. Biz de binerken ya da inerken yardımcı oluyoruz. Olayı duyar duymaz kamera kayıtlarına baktık. Biri geliyor önce yanında geçiyor sonra tekrar dönüp, geliyor. Yola indirmeye çalışıyor. Hatta yoldan geçen biri de indiremiyor diye yardımcı oluyor. Binip, gidiyor. Bunun adına vicdansızlık diyorum. Bu kardeşimizi, bu halde bırakması insanlığa yaraşır bir şey değil" diye konuştu. Öte yandan hırsızlık anları, güvenlik kamerasına yansıdı.