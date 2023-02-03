Evinin yanışını gözyaşları içinde izledi

Yangın, gece saatlerinde Talatpaşa Mahallesi Hacı Memiş Sokak üzerindeki tek katlı evde çıktı. İddiaya göre Sebile Özdemir, eşi Ahmet Özdemir'in dışarıda olduğu sırada, yıkadığı çamaşırları kurutmak için sobanın üzerine astı. Bu sırada sobadan çıkan kıvılcımlar eşyalara sıçradı.

Yangının büyümesi sonucu alevler kısa sürede tüm evi sardı. Mutfakta olduğu sırada dumanları fark eden Sebile Özdemir, güçlükle dışarı çıkarak yanmaktan son anda kurtuldu. Komşuların haber vermesi üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri dumanlardan etkilenen Sebile Özdemir'e ilk müdahalesini yaparken, itfaiye görevlileri de yangına müdahale etti. Özdemir, komşularının yardımıyla bir evin önüne oturtuldu. Sağlık ekiplerinin oksijen tedavisi uyguladığı Özdemir, evinin yanışını ve itfaiyenin müdahalesini gözyaşları içinde izledi.

'KENDİMİ YALIN AYAK DIŞARIYA ATTIM'

Yangının çıktığı sırada mutfakta olduğunu söyleyen Özdemir, "İçerisi alevlenmiş ben görmedim, mutfaktaydım. Dumanların yayılmasıyla hemen eşyaları alayım ondan sonra dışarı çıkayım dedim ama yetişemedim, hepsi yanıyordu. Hemen elektrikleri kapatıp yalın ayak dışarıya çıktım. Eşim o sırada kahvedeydi, kızım da bu akşam Balıkesir'den gelecekti" diye konuştu. Sebile Özdemir, ilk müdahalenin ardından tedavisi için hastane götürüldü.