Evinin yanmasına kalbi dayanmadı

İzmir'de, prefabrik evini yanarken görünce kalp krizi geçiren Mustafa Kuyucu (59), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olay, Ödemiş ilçesi Üç Eylül Mahallesi İzmirli Bağ mevkii Kümeevleri'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen sebepten dolayı çıkan yangında Mustafa Kuyucu'nun yaşadığı prefabrik evden dumanlar yükseldiğini gören çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Kuyucu'nun tek başına yaşadığı yanan eve müdahale etti. Evinin yandığını görünce fenalaşan Kuyucu, yere yığıldı. Kuyucu ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Kuyucu, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.