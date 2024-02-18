Evladı gibi büyüttüğü komşusu katili oldu

Denizli'de 64 yaşındaki Şahin Demirten'in 5 ay önce trafik kazasında ölmesiyle ilgili, ailenin isteği üzerine yeniden başlatılan inceleme, olayın kaza değil cinayet olduğu ortaya çıktı. Sır cinayet, ailenin kuşkuları üzerine aydınlandı. 16 Eylül günü, Cihan G., komşusu Şahin Demirten'in evine 500 metre kala motosiklet kazası geçirdiği ihbarında bulundu. Olay yerine gelen ekipler, Demirten'in kalp krizi geçirdiği için kaza yaptığı tespitinde bulununca 2 çocuk babası Demirten ertesi gün toprağa verildi.Babalarının bugüne kadar hiç kaza yapmaması ve olay yerinde gördükleri kırık sopa parçaları ile bölgedeki kan izlerinden kuşkulanan Demirten ailesi dedektifler gibi iz sürerek Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'na olayın yeniden incelenmesi talebinde bulundu. JASAT timleri 4 aylık incelemesinin ardından Şahin Demirten'in husumetli olduğu komşu aile bireyleri tarafından sopalarla dövülerek öldürüldüğünü ortaya çıkardı.Şüpheli aile üyeleri Hasan G., eşi Makbule G., oğlu Cihan G. ve kızı Serap G. gözaltına alındı. Cihan G. suçunu itiraf ederek cinayetin ayrıntılarını sorgusunda paylaştı. İfadeye göre, madde bağımlısı Cihan G., geçmişte de Şahin Demirten'in yolunu kesip para istiyordu. Bu nedenle iki aile arasında husumet çıktı. Cinayet günü de Cihan G. yine Demirten'in önüne çıktı ve tartışmaya başlayarak başına sopayla vurdu. Cihan G.'nin ailesinin üyeleri de kavgaya dahil oldu.Yaşlı adam sopa darbeleriyle hayatını kaybetti. Husumetli aile olaya kaza süsü vermek için, Demirten'in motorunu 50 metre sürükleyip bedenini taşların üzerine yüzüstü yatırdı. Ardından 112'yi arayarak kaza ihbarında bulundu. Ancak aileyi, olay yerinde unuttukları ve evlerinin önündekilerle aynı olan odun parçaları ele verdi. Şüphelilerden Serap G. adli kontrolle serbest kalırken baba Hasan G., eşi Makbule G. ve Cihan G. tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Anne ve baba adli kontrolle serbest kalırken Cihan G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.