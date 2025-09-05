Evladımızı aldı hayallerımızı çaldı

Konya'da geçtiğimiz 17 Nisan'da ehliyetsiz sürücü Muhammed K.'nın kullandığı otomobil aşırı hızla seyir halindeyken, okul çıkışı evlerine giden Kemal Taha Keskin ile sınıf arkadaşı Faik Özgün'e çarptı. Kemal Taha Keskin olay yerinde hayatını kaybederken, arkadaşı Faik Özgün ise aylarca yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdikten sonra hayata tutundu. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Muhammed K. hakkında 18 yaşından küçük olması nedeniyle 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 10 yıla kadar hapsi istendi. Muhammed K. Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde ilk kez hakim karşısına çıktı.

Acılı baba Adem Keskin k "Allah kimseye böyle bir acı vermesin. Çok başarılı bir çocuktu. Onu bilinçli şekilde, başarılı bir insan olması için geleceğe hazırlıyordum. Çok güzel hayallerimiz vardı. Ama ehliyetsiz bir çocuğun 5 dakikalık zevki oğlumu hayattan kopardı. Bizim geleceğimizi çaldılar, hayallerimizi öldürdüler" diye konuştu. Kazanın ardından birçok kez ameliyat olan ve kazanın izlerini vücudunda taşıyan Faik Özgün ise kolu sarılı şekilde duruşmaya katıldı. Şikayetçi olduğunu belirten Faik, "Kazayla ilgili bir şey hatırlamıyorum. Kemal Taha benim arkadaşımdı. Kuzenim beni tost yemeğe çağırmıştı. Oraya doğru yürüdüğümü hatırlıyorum" dedi.