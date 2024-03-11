Evladının kanlı kıyafetlerini yanından ayırmıyor

Cinayet, geçtiğimiz 22 Aralık akşamı Konya Selçuklu ilçesi Fatih Mahallesi Meydani Ahmetbey Sokak'ta yaşandı. Ramazan Demir, 2007 yılında bıçaklanan ve 15 yıl bitkisel hayatta kaldıktan sonra 2022 yılında hayatını ağabeyinin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle Mehmet Yıldız'ın işlettiği oto tamircisi dükkânına gitti. Yüzünde kar maskesi bulunan Demir, tabancası ile peş peşe ateş ederek Yıldız'ı öldürdü. Yakalanan katil zanlısı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Mehmet Yıldız'ın babası Bircan Yıldız, oğlunu öldüren Ramazan Demir'in en ağır cezayı almasını istedi. Yıldız, "Oğluma bıçak çekip darp etti. İşyerimize gelip hem bana hem oğluma saldırdı. Zamanında bir olay yaşandı. Keşke olmasaydı ama iki taraf da o zaman çocuktu. Ben bıçaklanan çocukla hep ilgilendim. Kredi çekip hastane masraflarını ödedim. Ama karşı taraf kin beslemiş. Yıllarca bu anı planlamış" dedi. Baba Bircan Yıldız, oğlunun öldürüldüğünde üzerinde bulunan kanlı kıyafetlerini ise yanından ayırmıyor. Yıldız, "Katilin en ağır cezayı almasını istiyorum" dedi.