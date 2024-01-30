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Giriş Tarihi: 31.1.2024

Evladının katili oldu

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde baba, evde tartıştığı 30 yaşındaki oğlunu silahla öldürdü. Olay Karaköprü ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi Necmettin Cevheri Bulvarı üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre şizofren hastası olduğu iddia edilen İbrahim Halil B. ile baba Abdurrahman B. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında silahını ateşleyen baba, İbrahim Halil B.'yi (30) ağır yaraladı. Olay yerine giden sağlık ekipleri, İbrahim Halil B.'nin öldüğünü belirledi.

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Evladının katili oldu
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