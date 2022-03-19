Evlat acısı evini sattırdı

İbrahim Can Asanı 9 ay önce bir tartışma sonrası öldürüldü. Cinayete tanık olduğu günden beri pencereden bile bakamayan annesi “Bu acıya dayanacak gücüm kalmadı” diyerek 24 yıldır yaşadığı evi satıp, mahalleden taşındı
Acı olay, geçtiğimiz yıl 9 Haziran'da, Bursa'nın Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi Tan Sokak'ta meydana geldi. Birlikte alkol aldıktan sonra araçla eve dönen Semih Tatlı ve Tugay Aras'ın bulunduğu otomobil, İbrahim Can Asanı'nın kullandığı otomobile çarptı. Kaza sonrası taraflar arasında çıkan tartışmada iddiaya göre Asanı, 2 arkadaşa silah çekip hakaret etti. Olay yerinden ayrılan Tatlı ve Aras, Bursa'daki ailesinin yanına izinli olarak gelen Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru arkadaşları Oktay Doğru'yu arayıp yaşananları anlattı. Oktay Doğru, Furkan U. (20) ile arkadaşlarının yanına gitti. 4 arkadaş, Asanı'yı evinin olduğu sokağın başında buldu. Polis memuru Doğru, kaçmaya çalışan Asanı'ya ateş etti. Yaralanan Asanı, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Polis memuru Doğru tutuklu olarak yargılanıyor.
AĞLAYARAK VEDA ETTİ
Cinayete tanık olduğu günden beri oğlunun öldürüldüğü yeri görmemek için pencereden bakamadığını anlatan Gülsevim Asanı, bu yüzden evini satışa çıkardı. Evlilik hazırlığı yapan oğlu gözlerinin önünde öldürüldüğünden bu yana, zorunlu olmadıkça dışarı adım atamadığını söyleyen Asanı, evini satıp mahalleden ayrıldı. Asanı, gözyaşlarıyla evine veda ederek, "Bu eve 21 yaşında gelin geldim. Oğlumu burada kucağıma aldım, burada kabre yolladım. 9 aydan beri her gün oğlumla birlikte ölüyorum. Dayanacak gücüm kalmadı. 24 yıllık evimi sattım, başka yerden ev aldım. Hayata tutunmak zorundayım. Ardımda kızım var. Katillerin en ağır şekilde cezalandırılmalarını bekliyorum" diye konuştu. DHA