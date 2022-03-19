Haberler Yaşam Haberleri Evlat acısı evini sattırdı
Giriş Tarihi: 20.3.2022

Evlat acısı evini sattırdı

Evlat acısı evini sattırdı

İbrahim Can Asanı 9 ay önce bir tartışma sonrası öldürüldü. Cinayete tanık olduğu günden beri pencereden bile bakamayan annesi “Bu acıya dayanacak gücüm kalmadı” diyerek 24 yıldır yaşadığı evi satıp, mahalleden taşındı

Acı olay, geçtiğimiz yıl 9 Haziran'da, Bursa'nın Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi Tan Sokak'ta meydana geldi. Birlikte alkol aldıktan sonra araçla eve dönen Semih Tatlı ve Tugay Aras'ın bulunduğu otomobil, İbrahim Can Asanı'nın kullandığı otomobile çarptı. Kaza sonrası taraflar arasında çıkan tartışmada iddiaya göre Asanı, 2 arkadaşa silah çekip hakaret etti. Olay yerinden ayrılan Tatlı ve Aras, Bursa'daki ailesinin yanına izinli olarak gelen Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru arkadaşları Oktay Doğru'yu arayıp yaşananları anlattı. Oktay Doğru, Furkan U. (20) ile arkadaşlarının yanına gitti. 4 arkadaş, Asanı'yı evinin olduğu sokağın başında buldu. Polis memuru Doğru, kaçmaya çalışan Asanı'ya ateş etti. Yaralanan Asanı, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Polis memuru Doğru tutuklu olarak yargılanıyor.



AĞLAYARAK VEDA ETTİ
Cinayete tanık olduğu günden beri oğlunun öldürüldüğü yeri görmemek için pencereden bakamadığını anlatan Gülsevim Asanı, bu yüzden evini satışa çıkardı. Evlilik hazırlığı yapan oğlu gözlerinin önünde öldürüldüğünden bu yana, zorunlu olmadıkça dışarı adım atamadığını söyleyen Asanı, evini satıp mahalleden ayrıldı. Asanı, gözyaşlarıyla evine veda ederek, "Bu eve 21 yaşında gelin geldim. Oğlumu burada kucağıma aldım, burada kabre yolladım. 9 aydan beri her gün oğlumla birlikte ölüyorum. Dayanacak gücüm kalmadı. 24 yıllık evimi sattım, başka yerden ev aldım. Hayata tutunmak zorundayım. Ardımda kızım var. Katillerin en ağır şekilde cezalandırılmalarını bekliyorum" diye konuştu. DHA

EN ÇOK OKUNANLAR

1915 Çanakkale Köprüsü dünya basınında! Adına dikkat çektiler: Başkan Erdoğan’ın mega projelerine vurgu yapıldı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan 1915 Çanakkale Köprüsü ile ilgili algı operasyonlarına cevap!
TÜGVA'ya operasyonun yazışmaları ortaya çıktı! Murat Ongun, Ankara Kuşu ve Oda TV detayı dikkat çekti
Antalya'da korkunç olay! 17 yaşındaki Nuray Demir otel odasında çıplak halde ölü bulundu
Türkiye'de bir ilk: Silahlı drone Songar yerli roketleri ateşledi
AVM otoparkında sevgilisini öldürüp intihar etmişti... Korkunç olaydan önce bu mektubu bırakmış
Son dakika haberi: Bolu Dağı Tüneli'nde 18 araç birbirine girdi! İşte korkutan görüntüler... İstanbul istikameti açıldı
CHP'li belediyeden uluslararası fuara şok baskın! Yabancı müşteriler korku içinde kaçtı
Son dakika: İspanya devi Kerem Aktürkoğlu için devrede! Barcelona maçı sonrası 35 milyon euro...
Son dakika: 19 Mart koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
ARKADAŞINA GÖNDER
Evlat acısı evini sattırdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA