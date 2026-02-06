Evlat cinayetinde korkunç iddia

İstanbul Güngören'de 9 Aralık 2024'te polisi arayan Eylem Dilsiz, eşinin intihar ettiğini bildirirken, olay yerine gelen sağlık ekipleri Murat Dilsiz'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan ilk incelemede Dilsiz'in yanında bir silah bulunurken, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturmanın seyrini değiştiren gelişme ise cenaze için gidilen Diyarbakır'da yaşandı. Murat Dilsiz'in kızı E.D., kuzeni Büşra Dilsiz'e babasını kendisinin vurduğunu itiraf etti. E.D.'nin anlattıkları üzerine savcılığa başvuran kuzenin ihbarıyla anne Eylem Dilsiz ve abla Rojin Dilsiz gözaltına alındı.

İFADESİNİ DEĞİŞTİRDİ

Savcılık, 16 yaşındaki E.D.'nin tek başına planlayamayacağına dikkat çekerek, cinayetin iştirak halinde işlendiği kanaatine vardı. 16 yaşında babasına silahla ateş edip öldürdüğü belirlenen E.D. ise 29 Nisan 2025'te ikinci ifadesinde korkunç iddialarda bulundu. E.D. ifadesinde; babası tarafından yaklaşık bir yıldır istismar edildiğini bu nedenle babasını tek başına öldürdüğünü söyledi. Yunus Emre KAVAK - Huzeyfe ATICI/ SABAH