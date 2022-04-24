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Giriş Tarihi: 24.4.2022

Evlat dehşeti

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Evlat dehşeti

Antaya’da alkollü genç, kendisini yıllar önce evlatlık veren babasını, istediği parayı vermediği için aralarında çıkan tartışma sonucu başına mermerle vurarak öldürdü

Antalya'da da yaşayan Mehmet Ali Yılmaz (23), önceki gün kendisini küçük yaşta evlatlık verdiği babası Mehmet Murat Saral'ın (61) bulunduğu kokoreççiye giderek para istedi. İkili arasında bu nedenle tartışma çıktı. İşyeri sahibi Cemil G., tartışma üzerine dışarıya çıkarken Mehmet Yılmaz iddiaya göre babası Saral'ın başına mermerle vurdu.



Ardından polisi aramaması için Cemil G.'nin cep telefonunu kırıp olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine kokoreççiye gelen sağlık ekipleri, sırtüstü yatan Mehmet Fuat Saral'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Hemen harekete geçen polis ekipleri, Yılmaz'ı yalınayak kaçmaya çalışırken yakaladı.



Ayakkabıları kokoreççi dükkânında bulunan ve 1.03 promil alkollü olduğu belirlenen Yılmaz, ifadesinde suçlamaları kabul etmeyerek babasının öldüğünden haberi olmadığını öne sürdü. Yılmaz, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Yılmaz'ın olay yerinden kaçarken yolda gördüğü iki vatandaşa ise "Babama bir şey mi oldu?" dediği ortaya çıktı.

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Evlat dehşeti
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