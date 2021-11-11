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Giriş Tarihi: 11.11.2021

Evlat dehşeti, kalp krizinden öldürdü

Evlat dehşeti, kalp krizinden öldürdü
Gazıantep'te yaşadıkları evi yakarak havaya silahla ateş eden oğlunun elinden kurtulan kadın, sığındığı komşusunun evinde kalp krizinden hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'in Nizip ilçesi Kocatepe Mahallesi'nde yaşanan olayda madde bağımlısı olduğu ileri sürülen F.T., annesi Fatma T. ile tartışarak evi ateşe verdi. Siniri geçmeyen ve belindeki silahla evin içerisinde havaya ateş eden F.T.'nin elinden kurtulmaya başaran anne, büyük bir panikle evden kaçtı. Komşusunun evine sığınan ve büyük korku yaşayan anne Fatma T.'nin kalbi, evladının yaşattıklarına dayanamadı. Fenalaşan kadının kalp krizi geçirdiği belirlendi. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalede kadının kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi. Yanan ev itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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Evlat dehşeti, kalp krizinden öldürdü
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