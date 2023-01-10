Evlat katili 6 yıl sonra yakalandı

Şanlıurfa'da intihar ettiği belirtilen çocuğunu öldürdüğü tespit edilen baba, 6 yıl aradan sonra jandarma tarafından yakalandı. Edinilen bilgiye göre olay, 2017 yılında yaşandı. İddiaya göre H.A. isimli şahsın çocuğu Eyyübiye ilçesinde tüfekle vurularak öldü. Bölgeye giden jandarma ekipleri, olayın intihar olmadığı yönünde delillere ulaştı. Soruşturmayı derinleştiren jandarma ekipleri, olayın cinayet olduğunu belirledi. Şüphelileri takibe alan ekipler, cinayetin çocuğun babası H.A. tarafından işlendiğini belirledi. Jandarmanın olayı çözmesinin ardından katil baba H.A. kayıplara karıştı. Cinayetle yargılanan firari babaya "kendini savunamayacak yakın akrabayı öldürme suçundan müebbet hapis cezası verildi. Çalışmalarına aralıksız devam eden edipler, katili kıskıvrak yakalamayı başardı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. İHA