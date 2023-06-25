Kocaeli’nde kanlı olay: Evlat katili oldu

Kocaeli'nin Çayırova İlçesi Özgürlük Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde, Cumartesi günü akşam saatlerinde yaşanan olayda, borçları ve eve gelen icraları nedeniyle baba Y. Koç ile oğlu ile tartıştı. İddialara göre,tartışmanın bir anda büyümesi ile öfkesine hakim olamayan baba Y. Koç, mutfağa giderek bir bıçak aldı.Eline geçirdiği bıçak ile oğlu Tayfun'a saldıran Y. Koç oğlunu boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Bu esnada binada oturan ve daireden gelen sesleri duyarak olayın olduğu daireye giden bir kişi babayı elinde bıçak ile görünce durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kısa sürede olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, Tayfun Koç'un hayatını kaybettiği belirlendi.

TUTUKLANDI

Baba Y. Koç suç aleti bıçak ile gözaltına alınırken, polis olay yerinde incelemelerde bulundu. olayda hayatını kaybeden Koç'un cenazesi adli işlemler sonrasında toprağa verilirken, Emniyette işlemleri tamamlanan Y.Koç, sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan Tayfun Koç'un bir süredir babasının yanında kaldığı, kendisine ev aradığı ve yüklü borçları olduğu, cinayet ile sonuçlanan kavgaya da babasının borçları nedeniyle kendisiyle konuşması sonucuu yaşandığı öğrenildi.