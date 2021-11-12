Haberler Yaşam Haberleri Evlat nöbeti direnişine bir aile daha katıldı
Giriş Tarihi: 12.11.2021 14:23

Evlat nöbeti direnişine bir aile daha katıldı

İHA
Evlat nöbeti direnişine bir aile daha katıldı

Diyarbakır’da çocukları PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, HDP il başkanlığı önündeki nöbetine 802’nci gününde de devam ediyor. Ailelerin direnişine bir aile daha katıldı.

Diyarbakır'da çocukları PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, HDP il başkanlığı önündeki nöbetine 802'nci gününde de devam ediyor. Direnişe katılan yüreği yanık 242. aile evladını HDP'den istedi. Tekirdağ'dan evladı için direnişe katıldığını belirten Cemaleddin Öngören, 23 yaşında iken 2013 yılında Dicle Üniversitesi Kamu Yönetimi son sınıf öğrencisi oğlu Celal'in seminere gideceği vaadiyle dağa götürüldüğünü iddia etti. Baba Öngören, "Bu eyleme yeni katıldım, 2013'te çözüm sürecinde çocuğum burada öğrenci iken seminer var diye Kerkük'e götürüldü, daha sonra PKK'ya teslim ettiler bunu HDP yaptı. Ben 2. çocuğumu da trafik kazasında kaybettim, annesinin durumu da iyi değil, onun yerine ben geldim, keşke beraber gelseydik. Geldim bu aileye katıldım, bundan sonra da bu ailelerle beraber yan yanayım. O çocuğu HDP götürdü onu alana kadar da buradayım" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

İşte asgari ücret için beklenen zam oranı! 2022 asgari ücrette bu yıl bir ilk yaşanacak...
Son dakika: Galatasaray'dan tarihi transfer kararı: 5 isim gönderiliyor! Arda Turan, Marcao, Kerem, Morutan...
Mossad ve CIA’nın 2023 projesi Erdoğan’ı devirmek
Mimar Başak Cengiz kimdir, kaç yaşındaydı? Türkiye samuray kılıcı ile katledilen Başak Cengiz'e ağlıyor!
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? TV8 ile 11 Kasım 2021 MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? Eleme potasına giden şok isim...
Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı: Aralarında İstanbul da var! Kar ve sağanak geliyor...
SON DAKİKA | Araç sahipleri dikkat! Akaryakıtta yeni sistem devreye alınıyor
Son dakika haberi | Yerli otomobil TOGG'dan bir müjdeli haber daha: C segment sedan geliyor
Can Göktuğ Boz mimar Başak Cengiz'i vahşice öldürdü! Suçtan aile mi sorumlu olmalı?
Asgari ücrette vergi düzenlemesi! Milyonlarca vatandaş ne kazanacak?
ARKADAŞINA GÖNDER
Evlat nöbeti direnişine bir aile daha katıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA