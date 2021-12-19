Evlat nöbeti tutan abla üniversiteyi okurken kaçırılan kardeşine seslendi

Terör örgütü tarafından kandırılıp kaçırılan Diyarbakır annelerinin oturma eylemi 839'uncu gününde de sürdü. 249 ailenin devam ettirdiği eylemde 3 yıl önce Dicle Üniversitesi Kimya Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisiyken kaçırılan kardeşi Özgür Ödümlü için eylem yapan Özgül Canlı, kardeşinin üniversitede HDP'li çevrelerce kaldırıldığını söyledi.

Kardeşine 'Sesimizi duyanlar geldi, kardeşim sen de ilk fırsatta kaç gel, devletine sığın' diye çağrıda buluna Özgül Canlı, " Kardeşim Özgür için Ordu'dan buraya geldim ve oturma eylemine başladım. Kardeşim burada üniversite okurken kayboldu. HDP tarafından dağa kaçırıldığını sonradan öğrendik. Biz de burada ailecek nöbetteyiz, çocuklarımızı bekliyoruz. Özgür, kardeşim bizi duyuyorsan kaç gel. Bizi görüp de kaçan çocuklar oldu. Hiçbiri ceza almadı. Hepsi de ailelerinin yanında. Diğer çocuklara da sesleniyorum; fırsatını bulursanız kaçın gelin. Hiçbir şekilde orada durmayın. Sizin yeriniz orası değil. Sizin yeriniz burasıdır, ailelerinizin yanıdır. Güvenlik güçlerimize teslim olup devletinize sığının, biz her zaman sizin yanınızdayız ve her zaman burada sizi bekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.