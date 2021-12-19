Haberler Yaşam Haberleri Evlat nöbeti tutan abla üniversiteyi okurken kaçırılan kardeşine seslendi
Giriş Tarihi: 19.12.2021 15:55 Son Güncelleme: 19.12.2021 16:17

Evlat nöbeti tutan abla üniversiteyi okurken kaçırılan kardeşine seslendi

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Evlat nöbeti tutan abla üniversiteyi okurken kaçırılan kardeşine seslendi

Diyarbakır’da terör örgütü tarafından kaçırılan ailelerin HDP binası önündeki eylemi devam ediyor. Üniversite okurken 3 yıl önce kaçırılan kardeşine çağrıda buluna Özgül Canlı, “Burada senin için bulunuyorum. Kaç gel, teslim ol” ifadelerini kullandı.

Terör örgütü tarafından kandırılıp kaçırılan Diyarbakır annelerinin oturma eylemi 839'uncu gününde de sürdü. 249 ailenin devam ettirdiği eylemde 3 yıl önce Dicle Üniversitesi Kimya Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisiyken kaçırılan kardeşi Özgür Ödümlü için eylem yapan Özgül Canlı, kardeşinin üniversitede HDP'li çevrelerce kaldırıldığını söyledi.

Kardeşine 'Sesimizi duyanlar geldi, kardeşim sen de ilk fırsatta kaç gel, devletine sığın' diye çağrıda buluna Özgül Canlı, " Kardeşim Özgür için Ordu'dan buraya geldim ve oturma eylemine başladım. Kardeşim burada üniversite okurken kayboldu. HDP tarafından dağa kaçırıldığını sonradan öğrendik. Biz de burada ailecek nöbetteyiz, çocuklarımızı bekliyoruz. Özgür, kardeşim bizi duyuyorsan kaç gel. Bizi görüp de kaçan çocuklar oldu. Hiçbiri ceza almadı. Hepsi de ailelerinin yanında. Diğer çocuklara da sesleniyorum; fırsatını bulursanız kaçın gelin. Hiçbir şekilde orada durmayın. Sizin yeriniz orası değil. Sizin yeriniz burasıdır, ailelerinizin yanıdır. Güvenlik güçlerimize teslim olup devletinize sığının, biz her zaman sizin yanınızdayız ve her zaman burada sizi bekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Bakan Bilgin'den asgari ücret 2022 ve AGİ desteği açıklaması: 'Herkese var'
AGİ'de büyük artış! Milyonlarca çalışanın maaşına nasıl yansıyacak
İbrahim Tatlıses'ten Hülya Avşar'a: Canımı istese veririm! Tatlıses "Mavi Mavi" şarkısını onun için söyledi...
Nefise Karatay'ı masaj salonunda şoke eden olay! Ünlü manken masaj yaptırdığı sırada odaya daldı...
Kardeş bunu yaparsa! Avukatı olan ağabeyi hem dosyayı takip etmedi, hem de icra gönderdi
Başkan Erdoğan'dan TÜRKSAT 5B mesajı! Elon Musk'ı şantaja boyun eğmediği için tebrik ediyorum
Son dakika: Usta sanatçının acı günü! İzzet Altınmeşe'nin oyuncu oğlu Ali Murat Altunmeşe feci şekilde hayatını kaybetti!
366 bin lira kime gitti?
Derbi öncesi Tolgay Arslan'dan çarpıcı sözler: "Bence Fenerbahçe'ye zarar veriyor..." (Sabah TV Özel)
TÜRKSAT 5B uzaya fırlatıldı! Tarihi an... Başkan Erdoğan'dan ilk açıklama
Veri ile finansın buluştuğu yerde sayısız fırsat var
Veri ile finansın buluştuğu yerde sayısız fırsat var
ARKADAŞINA GÖNDER
Evlat nöbeti tutan abla üniversiteyi okurken kaçırılan kardeşine seslendi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA