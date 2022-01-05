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Giriş Tarihi: 6.1.2022

Evlat vahşeti

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Evlat vahşeti
Çorum'un Osmancık ilçesinde, para vermesi için tartıştığı annesi N.S.'yi (40) bıçaklayan 17 yaşındaki M.N.S., ölmediğini görünce saç kurutma makinesinin kablosuyla boğdu. Ceset, otopsi için morga kaldırılırken, gözaltına alınan M.N.S. emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi. Ölen annenin, 2 yıldır eşi K.S. ile ayrı yaşadığı ve 4 çocuğunu geçindirebilmek için evlere günlük temizliğe gittiği, katil zanlısı kızı M.N.S.'nin ise kısa süre önce ilçedeki bir kuaför salonunda çalışmaya başladığı öğrenildi.

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Evlat vahşeti
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