Evlatları için engel tanımayan kahraman anneler





Bir yandan sağ elindeki engeli bir yandan da epilepsi hastası bir çocuğum vardı. Dünya başıma yıkıldı. Bu süreci yaşayan annelere en büyük tavsiyem kesinlikle fizik tedavi sürecini çok önemsemeleri. Çünkü fizik tedaviyi bir gün bile bıraksalar engel durumu daha da ilerleyebiliyor. Bir gün doktorumuzun bize söylediği bir söz vardı hiç unutmuyorum "Sizi çok uzun bir süreç bekliyor. Çok yorulacaksınız. Hiç ilerlemiyor, iyileşmiyor sanacaksınız, bıkacaksınız, ama hiçbir zaman bırakmayacaksınız. Ve en sonunda da ödülünü alacaksınız" demişti. Biz ödülümüzü aldık darısı diğer ailelerin başına inşallah.