Evlatlarının şehitlik maaşını burs olarak dağıtıyorlar

İstanbul Beşiktaş'ta 8 yıl önce düzenlenen bombalı terör saldırısında şehit olan polis memuru Metin Düzgün'ün (29) ailesi evlatlarının şehitlik maaşını ilk günden bu yana hep yardım işlerine harcıyor. Çocukları adına kuran kursu açan, okula hatıra köşesi yaptıran, bunun yanı sıra cami ve daha birçok kuruma yardımda bulunan aile, çoğunluğu üniversitesi olmak üzere 20 öğrenciye burs veriyor. Baba Harun Düzgün, "Önce Allah'ın sonra evladımızın rızasını kazanmak istiyoruz. Ben zaten emekliyim. Devletten aldığımız maaşla geçiniyoruz. Eşimle birlikte oğlumdan aldığımız maaşı da yardım işlerine harcıyoruz. Bu da bize huzur veriyor" dedi.Polis memuru Metin Düzgün, 10 Aralık 2016 tarihinde Beşiktaş'taki bombalı terör saldırısında arkadaşları ile birlikte şehit düştü. Düzgün ailesi, evlatlarının adını en iyi şekilde yaşatabilmek için ilk günden beri mücadele veriyor. Hastanede personel olarak çalıştıktan sonra emekli olan Harun Düzgün (72), oğlundan gelen şehitlik parasıyla 7 yıl önce Bosna Hersek Mahallesinde Erkek ve Kız Kur'an Kursu açtı. Çocuğu, genci, yaşlısı onlarca kişi burada eğitim görüyor.Harun ve Hatice Düzgün çifti şehit oğullarının anısını en güzel şekilde yaşatmak için mücadele veriyor. Şehit oğullarından bağlanan maaşlara dokunmayan çift, bu parayı hep hayır işyerinde harcıyor. Kuran kursunun yanı sıra oğullarının arını taşıyan bir okula hatıra köşesi yaptırıp, cami ve daha birçok kuruma yardımda bulunuyorlar. En önemlisi ise 13 üniversite olmak üzere 20 öğrenciye burs veriyorlar. Düzgün çifti, "Birlikte böyle bir karar aldık. Kefenin cebi yok. Son nefesimize kadar ne yapabilirsek ne mutlu bize" dedi.