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Giriş Tarihi: 9.3.2022 22:46 Son Güncelleme: 9.3.2022 23:07

Evle birlikte kendisini de yakmak istedi: İtfaiye son anda kapıyı kırarak kurtardı

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Evle birlikte kendisini de yakmak istedi: İtfaiye son anda kapıyı kırarak kurtardı

Kayseri'de psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Turgay, G, evde kimsenin olmadığı sırada yangın çıkardı. Kendisini içeriye kilitleyen Turgay G'yi itfaiye kapıyı kırarak dışarı çıkardı. Turgay Y., yangından yara almadan kurtarılırken 10 katlı apartmanda bulunan aileler yangın nedeniyle sokağa döküldü.

Melikgazi İlçesi İldem Cumhuriyet Mahallesi Saffet Arıkan Bedük Caddesi üzerinde bulunan İlayda Apartmanında oturan Turgay, iddiaya göre sinir krizi geçirip kendi evini ateşe verdi.



7. katta meydana gelen yangını fark eden komşuları polis ve itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İhbar üzerin olay yerine polis, itfaiye, 112 ve Kayserigaz ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin pencereden müdahale ettiği yangında ev sahibi Turgay G'nin içeride olduğu anlaşıldı. İtfaiyenin kapıyı kırmasıyla birlikte Turgay G, polis ekipleri tarafından dışarı çıkarıldı. Yangın nedeniyle 10 katlı binada bulunan 19 dairede oturan vatandaşlarda binayı terk etti. Yangının söndürülmesinin ardından bina sakinleri evlerine girerken, gözaltına alınan Turgay G, hakkında yangın çıkartarak mala zarar verme suçundan adli işlem başlatıldı.

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Evle birlikte kendisini de yakmak istedi: İtfaiye son anda kapıyı kırarak kurtardı
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