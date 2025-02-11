Evlendikten sonra öğrendim önceden şizofreni tedavisi görmüş

Ankara'nın Keçiören ilçesinde şizofreni hastası olduğu öne sürülen anne Serpil Altınok Dereci önceki gün cinnet getirerek 3 çocuğuna bıçakla saldırmıştı. Bileklerini kestiği çocuklardan bedensel engelli Muhammet Ali (7) ile Afra Sümeyye (10) olay yerinde hayatını kaybetti. Aybüke Beyza ise (12) ağır yaralı kurtuldu. Çocuklarının cenazesi için Adli Tıp Kurumu'na giden baba Mehmet Dereci, acıların en büyüğünü yaşadı.Gözü yaşlı baba, "Eşim çocuklarına çok iyi bakardı. Çocuklara karşı bir kötü davranışını görmedim. Zaman zaman sinir krizleri geçiriyordu. Ona defalarca, 'Tedavi ol' dedim ama hep reddetti. Ben de evlendikten sonra öğrendim. Eşim bekârken şizofreni tedavisi almış" diye konuştu. Ağır yaralı Aybüke Beyza'nın hayati tehlikeyi atlattığını söyleyen baba Mehmet Dereci, "Kardeşlerinin öldüğünden haberi yok" şeklinde konuştu.İfade vermek için karakola gittiğinde eşini gördüğünü ifade eden Mehmet Dereci, "Emniyette eşimi gördüm. Ne beni, ne de kendisini tanıyacak durumda değil. Akıl sağlığı raporu alınacağını duydum" dedi. Öte yandan sağlık kontrolünden geçirilen anne Serpil Dereci, sevk edildiği Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.