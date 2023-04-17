Evleneceğim deyip kızımı öldürdü

Manisa'nın Demirci ilçesinde komiser yardımcısı D.Y.'nin (32) polis lojmanındaki dairesinde başından tabancayla vurulmuş olarak bulunan Yeşim Akbaş'ın (26) ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Olayla ilgili sır perdesi henüz aralanmazken gözaltına alınan komiser yardımcısı D.Y. savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Şüpheli D.Y., ifadesinde, "Akşam beraber yemek yedik. Geceyi birlikte geçirdik. Sabah uyandığımda duşa girdim. Çıktığımda o şekilde buldum. İntihar ettiğini düşünüyorum" dedi.Kızının cenazesi, otopsinin ardından teslim alan baba Mustafa Akbaş kızının intihar ettiğini öne süren şüpheli D.Y.'nin serbest bırakılmasına tepki gösterdi. Yeşim Akbaş, dün memleketi Kütahya'nın Simav ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi. Tabutuna duvak örtülen Akbaş, Halilpaşa Camisi'nde öğle vakti kılınan nenaze namazının ardından Yenimahelle Mezarlığı'nda defnedildi.Komiser yardımcısı D.Y.'nin olaydan 5 gün önce evlerine geldiğini ve kızıyla evlenmek istediklerini söylediğini anlatan Mustafa Akbaş, "Hatta kollarına dövme yaptırmışlar. Biz de anne ve baba olarak 'Anlaşabiliyorsanız, biz hayli hayli kabul ederiz' dedik. Sonrasında Demirci'ye döndüler. Kızım cinayete kurban gitti. Serbest bırakılması, adaletsizlik. Bu şüphelinin ilk vukuatı değilmiş. Demirci'ye sürgün olarak gelmiş. En son kızımın başına patladı. Neyse cezası çekmesini istiyorum. Kızım hayata bağlı ve mutluydu. Hiçbir sıkıntısı yoktu. Biri Simav, diğeri de Demirci'de olmak üzere iki güzellik salonu vardı. Maddi yönden de hiçbir sıkıntısı yoktu" dedi. Bu arada polis ekipleri, silahın yakından mı uzak mesafedenmi ateş edildiğinin tespit edilmesi için incelenme yapıyor.