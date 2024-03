Evlenecek çiftlere Çiftçioğlu’ndan müjde: Karşıyaka’ya yeni düğün salonları geliyor

Cumhur İttifakı Karşıyaka Belediye Başkan Adayı İsmail Çiftçioğlu, seçim çalışmalarını Örnekköy ve İnönü mahallelerinde sürdürdü. Mahalle Buluşması Programları kapsamında vatandaşlarla bir araya gelen Çiftçioğlu'nun 1 Nisan sonrası Karşıyakalının hayatını kolaylaştıracağı projeleri, vatandaşlardan büyük destek aldı.

''KARŞIYAKALININ HAYATINI KOLAYLAŞTIRACAĞIZ''

Karşıyaka'nın güzel ve mutlu insanının daha doğru bir belediyeciliği hak ettiğini belirten Karşıyaka Belediye Başkan Adayı İsmail Çiftçioğlu, "Karşıyaka'mızın bir takım belediye hizmetleri bakımından ihmal edilmiş durumda. Karşıyaka'mızda her mahalleye belediye hizmetleri eşit şekilde ulaştırılmıyor. Temel belediyecilik hizmetlerinden tutun da sosyal belediyeciliğe kadar birçok alanda hizmete erişmek her geçen gün güçleşiyor, hayatımız zorlaşıyor. Çünkü; belediyeler insanımızın doğrudan hayatına dokunan, hayatını kolaylaştıran veya zorlaştıran kurumlar. Bizler Karşıyaka'mızda her mahalleye eşit hizmet götürmek ve insanımızın hayatına dokunmak için dersimize çok çalıştık. Vatandaşlarımızın talep ve beklentileri doğrultusunda hayata geçireceğimiz projelerimizi ne kadar bütçeyle, ne kadar sürede yapacağımıza kadar detaylı bir hazırlık yaptık. Bizim; çocuklarımız, kadınlarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere yediden yetmişe tüm Karşıyakalılar için çok ciddi projelerimiz var." dedi.

ÖRNEKKÖY VE YAMANLAR'A DÜĞÜN SALONLARI GELİYOR

Kentteki düğün ve etkinlik salonu ihtiyacına yönelik doğru çözümünü anlatan Çiftçioğlu, "Karşıyaka'mızda düğünlerimizi ve etkinliklerimizi yapacak yeterli salonumuz yok. Karşıyakalıların düğün, nişan, sünnet gibi merasimler ve mezuniyet balosu gibi organizasyonlarda uygun fiyatlı olarak faydalanabilecekleri kaliteli hizmet sunan açık ve kapalı modern etkinlik salonlarını bir an evvel çevreyi rahatsız etmeyecek şekilde hayata geçirmemiz gerekiyor. Bu çerçevede belediye başkanı olarak göreve geldiğimizde Örnekköy'de kapalı, Yamanlar'da da açık kır düğün salonları inşa edeceğiz. Karşıyakalılar artık merasimlerini yapmak için başka ilçelere, İzmir'e gitmek zorunda kalmayacak. İnşa edeceğimiz salonlardan Karşıyaka'da ikamet eden vatandaşlarımız maliyetine yararlanacak." diye konuştu.

"BİR GÜNÜMÜ HALK GÜNÜ YAPACAĞIM"

Karşıyakalıların gelecek dönemde ulaşılabilir bir belediye başkanı olacağını da ifade eden Çiftçioğlu, "Ben haftanın yedi günü sahada olan, görevinin başında olan bir Belediye Başkanı olacağım. Ben haftanın yedi günü görev başında olan bir belediye başkanı olarak, bir günümü muhakkak belediyemizde halk günü yapacağım. Tüm Karşıyakalı bilecek ki ben İsmail Başkan'a bugün ulaşırım. Özellikle haftanın bir gününde de muhakkak sabah mesaisine bir mahallemizde başlayacağım. Bir gün öncesinden tüm duyurular yapılacak. Muhtarımızla, esnaf ve mahalle sakinlerimizle güne başlayıp birçok görüşmeyi, problemi, beklentileri yerinde müşahade ediyor olacağız. Haftanın bir buçuk, iki gününü muhakkak ki vatandaşımın şahsen bana temas edeceği, şahsen benimle irtibat kurabileceği ortamları ve çalışma metodunu sağlayarak programımı muhakkak dizayn edeceğim. Geri kalan beş günümde de kentime, strateji anlamında, çalışma anlamında, proje anlamında ulusal, uluslararası tüm organizasyonları yapabilme kabiliyetini üretebilen bir belediyecilik anlayışıyla görevimin başında olacağım. Sahada dinamik, aktif, vatandaşına doğrudan ulaşan, vatandaşın da ona herhangi bir arada aracı olmadan doğrudan ulaşabildiği, sistematik bir belediye anlayışıyla haftanın yedi günü görevinin başında olan genç, dinamik ve Karşıyaka'ya sevdalı bir Belediye Başkanı 1 Nisan'dan sonra görevine başlayacak." ifadelerini kullandı.