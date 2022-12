Evlenmek bunama riskini azaltıyor

Norveç Halk Sağlığı Enstitüsü'nde yapılan bir araştırmada, evli olmanın Alzheimer ve bunama riskini azalttığı belirlendi. Bilimsel dergi Journal of Aging and Health'de yayımlanan bulgulara göre, yaşlılıkta bekâr olmak bilişsel gerileme riskini artırıyor. Araştırma, Norveç devletinin sağlık kayıtlarında yer alan 44 ila 68 yaşındaki 8 bin 706 yetişkinin verileri üzerinden yapıldı. Araştırma ekibi, öncelikle bu yaşlı yetişkinlerin medeni durumlarını not etti. 70'li yaşlara kadar takip edilen kişilerin kaçında bunama görüldüğü incelendi. Verileri incelenen kişilerin yüzde 11.6'sında bunama, yüzde 35.3'ünde ise hafif bilişsel bozukluk geliştiği belirlendi. Katılımcılar arasında en düşük demans riski yaşam boyu evli kalanlarda, en yüksek risk ise evlenmemiş kişilerde tespit edildi. Evlenmemiş olanları sırasıyla boşanmış kişiler ve aralıklı olarak eşlerinden ayrılanlar izledi. Araştırmacılar, hiç evlenmemiş kişilerdeki yüksek bunama riskinin çocuksuz olmalarına da bağlanabileceğini belirtiyor.