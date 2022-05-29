Evlenmek için Trabzonspor’un şampiyonluğunu beklediler

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde 2015 tanışan ve 2018'de nişanlanan Tansu ve Ali Tatar çifti, Trabzonspor şampiyon olduğunda evlenmeye karar verdi. Bu sezon Trabzonspor şampiyon olunca fanatik Trabzonspor taraftarı çiftin de evlilik hayali gerçek oldu. Artvin Trabzonsporlular Derneği'nce dün akşam Artvin Valiliği önünde yüzlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirilen şampiyonluk kutlamalarında Bordo-Mavi forma giyen çiftin nikâhı kıyıldı.
"O BENİM 'BORDO'M, BEN ONUN 'MAVİ'SİYİM"
Fanatik Trabzonspor taraftarı olduklarını belirten Gelin Tansu Tatar, "Ali ile 2015 yılında tanıştık. 4 yıl önce nişanlandık. İkimizde Trabzonspor taraftarı olduğumuz için takımımızın her maçını takip ediyorduk. Takımımız yenildiğinde beraber ağlıyor, kazandığında beraber mutlu oluyorduk. 4 yıl önce nişanlandıktan sonra Trabzonspor'umuz şampiyon olduğunda evlenme kararı almıştık. Ali benim Bordo'm, ben de onun Mavi'siydim." dedi.
Takımların şampiyon olmasıyla birlikte düğün vaktinin geldiğini belirten Tansu Tatarr, "Artvin Trabzonsporlular Derneği tarafından yapılan kutlamalarda evlenme kararı aldık. İki aşkı birlikte yaşadık" şeklinde konuştu.
Damat Ali Tatar da, "Şuan mutluluğumu anlatamam. Çifte mutluluk yaşıyoruz. 4 yıl önce Tansu ile nişanlandık. Tansu bana Nişan sonrası 'Ne zaman evleneceğiz' diye sorduğunda ben de ona 'Trabzonspor şampiyon olunca evleniriz' dedim. Hemfikir olduk ve bekledik. İkimiz de aynı köyde yaşıyoruz. Aşkımız Trabzonspor aşkıyla daha da büyümüştü. Defalarca Kemalpaşa'nın Kayaköy'ünden Trabzon'a maça gittik. Trabzonspor şampiyon olmasaydı, sevdamız devam edecek ama biz de evlenmeyecektik." diye konuştu.
GELİN VE DAMAT ÜÇLÜ ÇEKTİRDİ
Birlikte nikâh memuruna 'evet' diyen gelin ve damat, binlerce taraftar önünde ışık şov ile evlilik için ilk imzayı atarak evlilik cüzdanlarını aldılar. Trabzonspor formalarıyla sahneye çıkan gelin ve damat taraftarlara "Bordo-Mavi, Şampiyon Trabzon" diye slogan attırdılar.
Trabzonsporlular Dernek Başkanı Bora Mercan, "Trabzonspor bir aşktır, sevdadır. Trabzonsporlulara yakışır bir kutlama programı hazırladık. Ayrıca bütün spor camiasına örnek olarak Artvin'e yakışır bir şekilde bütün takımların taraftar gruplarını da kendi formalarıyla davet ettik. Bu durum bütün il genelinde büyük yankı uyandırdı. Hemen hemen her takımın forması ile kutlama programımıza gelenler oldu. Barış dostluk ve kardeşlik içerisinde bir kutlama programı oldu. Etkinliğimize katılan ve katılamayıp yüreği bu alanda olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.
YÜZLERCE TARAFTAR SABAHA KADAR HALAY ÇEKİP HORON OYNADI
Kutlamalara Hopa Kaymakamı Gürkan Üçüncü, Hopa Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış, Artvin Belediye Bakan Yardımcısı Emrah Özkan, İl Genel Meclisi üyesi Aydın Tatar, Artvin Trabzonsporlular Derneği Başkanı Bora Mercan, dernek yönetim kurulu üyeleri çevre il ve ilçelerden yüzlerce Trabzonspor taraftarı katıldı. Etkinliğe katılan davetliler ve yüzlerde taraftarlar sabahın ilk ışığına kadar halay çekip, horon oynayarak Trabzonspor'un şampiyonluğunu kutladı.