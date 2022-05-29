Evlenmek için Trabzonspor’un şampiyonluğunu beklediler

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde 2015 tanışan ve 2018'de nişanlanan Tansu ve Ali Tatar çifti, Trabzonspor şampiyon olduğunda evlenmeye karar verdi. Bu sezon Trabzonspor şampiyon olunca fanatik Trabzonspor taraftarı çiftin de evlilik hayali gerçek oldu. Artvin Trabzonsporlular Derneği'nce dün akşam Artvin Valiliği önünde yüzlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirilen şampiyonluk kutlamalarında Bordo-Mavi forma giyen çiftin nikâhı kıyıldı.

"O BENİM 'BORDO'M, BEN ONUN 'MAVİ'SİYİM"

Fanatik Trabzonspor taraftarı olduklarını belirten Gelin Tansu Tatar, "Ali ile 2015 yılında tanıştık. 4 yıl önce nişanlandık. İkimizde Trabzonspor taraftarı olduğumuz için takımımızın her maçını takip ediyorduk. Takımımız yenildiğinde beraber ağlıyor, kazandığında beraber mutlu oluyorduk. 4 yıl önce nişanlandıktan sonra Trabzonspor'umuz şampiyon olduğunda evlenme kararı almıştık. Ali benim Bordo'm, ben de onun Mavi'siydim." dedi.

Takımların şampiyon olmasıyla birlikte düğün vaktinin geldiğini belirten Tansu Tatarr, "Artvin Trabzonsporlular Derneği tarafından yapılan kutlamalarda evlenme kararı aldık. İki aşkı birlikte yaşadık" şeklinde konuştu.

Damat Ali Tatar da, "Şuan mutluluğumu anlatamam. Çifte mutluluk yaşıyoruz. 4 yıl önce Tansu ile nişanlandık. Tansu bana Nişan sonrası 'Ne zaman evleneceğiz' diye sorduğunda ben de ona 'Trabzonspor şampiyon olunca evleniriz' dedim. Hemfikir olduk ve bekledik. İkimiz de aynı köyde yaşıyoruz. Aşkımız Trabzonspor aşkıyla daha da büyümüştü. Defalarca Kemalpaşa'nın Kayaköy'ünden Trabzon'a maça gittik. Trabzonspor şampiyon olmasaydı, sevdamız devam edecek ama biz de evlenmeyecektik." diye konuştu.