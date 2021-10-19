Evlerden hırsızlık yapan kadın tutuklandı

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, artan evden hırsızlık olayları ile ilgili Toroslar ve Akdeniz ilçelerinde çalışma başlattı. Bölgede bulunan güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, evlerden ziynet eşyaları ile yaklaşık 6 bin lira para çalan kadın şüpheli B.H. olduğunu belirledi.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, B.H'yi gözaltına aldı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen B.H., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şüpheli kadının eve giriş ve çıkış anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendiği ortaya çıktı.