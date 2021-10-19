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Giriş Tarihi: 19.10.2021 11:34 Son Güncelleme: 19.10.2021 11:43

Evlerden hırsızlık yapan kadın tutuklandı

BEKİR COŞKUN
Evlerden hırsızlık yapan kadın tutuklandı

Mersin'de evlerden ziynet eşyaları ile yaklaşık 6 bin lira para çalan kadın yakalanarak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, artan evden hırsızlık olayları ile ilgili Toroslar ve Akdeniz ilçelerinde çalışma başlattı. Bölgede bulunan güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, evlerden ziynet eşyaları ile yaklaşık 6 bin lira para çalan kadın şüpheli B.H. olduğunu belirledi.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, B.H'yi gözaltına aldı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen B.H., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şüpheli kadının eve giriş ve çıkış anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendiği ortaya çıktı.

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Evlerden hırsızlık yapan kadın tutuklandı
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