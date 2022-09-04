Evlere giren hırsız gözaltına alındı! Aynı gün yakaladılar

İstanbul'da iki kişi; gece geç saatlerde Bağcılar İlçesi'ne bağlı Mahmutbey Mahallesi'nde bulunan bir adrese girerek beş cep telefonu, 250 euro nakit para ve bir altın kolye çaldı.
Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; kimliği tespit edilen R.B.'yi aynı gün Bağcılar İlçesi Çınar Mahallesi'nde gözaltına aldı.
"Evden Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edilen R.B., "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, R.B.'nin suç ortağını yakalama çalışmaları ise sürüyor.