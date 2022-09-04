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Giriş Tarihi: 4.9.2022 16:40 Son Güncelleme: 4.9.2022 16:44

Evlere giren hırsız gözaltına alındı! Aynı gün yakaladılar

İstanbul’da girdiği adresten beş cep telefonu, 250 euro nakit para ve bir altın kolye çalan hırsız aynı gün Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Evlere giren hırsız gözaltına alındı! Aynı gün yakaladılar

İstanbul'da iki kişi; gece geç saatlerde Bağcılar İlçesi'ne bağlı Mahmutbey Mahallesi'nde bulunan bir adrese girerek beş cep telefonu, 250 euro nakit para ve bir altın kolye çaldı.

Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; kimliği tespit edilen R.B.'yi aynı gün Bağcılar İlçesi Çınar Mahallesi'nde gözaltına aldı.

"Evden Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edilen R.B., "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, R.B.'nin suç ortağını yakalama çalışmaları ise sürüyor.

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Evlere giren hırsız gözaltına alındı! Aynı gün yakaladılar
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