Evlere girip ziynet eşyalarını çaldı… Aynı gün yakaladılar

İstanbul'da bir hırsız, Maltepe İlçesi'ne bağlı İdeal Tepe ve Çınar Mahalleleri'ndeki iki farklı adresten iki adet altın kolye, üç adet çeyrek altın, iki çift küpe ve bir altın mızıka çalarak kaçtı. Olay yerleri ve çevrelerindeki güvenlik kamera görüntülerini titizlikle inceleyen Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; açık kimliğini kısa süre içerisinde tespit ettikleri hırsızı aynı gün İdeal Tepe Mahallesi'nde yakaladı. Ş.Ş. isimli hırsızın üst aramasında; bir adresten çaldığı bir adet altın kolye ele geçirildi. "Evden Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edilen Ş.Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi.