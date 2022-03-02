İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün tespitlerine göre; bir "Yağma" çetesinin üyeleri; Bağcılar İlçesi'nde seri bir şekilde evden hırsızlık, silahlı yağma ve otomobil hırsızlığı suçlarına karıştı.

8 farklı olay gerçekleştiren çete üyelerinin; girdikleri adreslerden 10 bin lira nakit para, dört cep telefonu, bilgisayarlar, çeşitli elektronik eşyalar ve mağdurların bazı kişisel eşyalarını çaldıkları tespit edildi.

Yağmacı çetenin üyeleri hırsızlık yaptıkları adreslerden araç kontak anahtarını da çalarak park halindeki otomobilleri de çaldı. Çete üyeleri; kendilerine karşı koyan veya engel olmak isteyen bazı mağdurlara silah çekerek ölümle tehdit etti.

Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Polisleri; günlük kiralık bir rezidans dairesinde kaldıkları tespit edilen çete üyelerinin kimliklerini belirledi. Y.B. (22), İ.Y. (21), B.M. (19) ve M.Ö. (20) isimli çete üyeleri yakalanarak gözaltına alındı.

Evleri soydular! Yetmedi; araçları da çaldılar... | Video

Çete üyelerinin işledikleri suç olaylarında giydikleri ve güvenlik kamera görüntülerine yansıyan elbiseleri de ele geçirildi. Çete üyelerinin olaylarda kullandıkları bir ruhsatsız silah da ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen çete üyelerinden 3'ü tutuklandı. Bir çete üyesine ise "Ev Hapsi" verildi.