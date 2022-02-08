Evlerinde dehşeti yaşadılar! Yangından etkilenen genç kız gözyaşlarına boğuldu

Alevler kısa sürede bütün evi sararken, evde bulunan kişiler kendilerini dışarı attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışırken bir taraftan da binadaki vatandaşları tahliye etti. Bu sırada 2 kişi de dumandan etkilenerek olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.