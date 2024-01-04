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Giriş Tarihi: 4.1.2024 13:45 Son Güncelleme: 4.1.2024 13:59

Evlerinde kaçak sigara üreten 2 kişi Payda'dan kaçamadı

Trabzon’da ev ve eklentilerini atölyeye çeviren 2 kardeş Jandarma ekipleriyle birlikte tütün ve çay tespit köpeği "Payda"nın katılımıyla yapılan baskında üretip, piyasaya sürmeye çalıştıkları kaçak sigaralara birlikte yakalandı.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Evlerinde kaçak sigara üreten 2 kişi Payda’dan kaçamadı

Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan saha araştırmaları sonucu Trabzon'un Yomra İlçesinde S.K. (67) ve S.K. (56) isimli kardeşlerin ev ve eklentilerinde kaçak sigara bulundurdukları ve ürettikleri sigaraları ise piyasaya sürdükleri tespit edildi. Jandarma Kaçakçılıkla Mücadele Timleri ve Jandarma Tütün ve Çay Tespit Köpeği "Payda"nın da katılımıyla ev ve eklentilerine baskın düzenlendi. Yapılan aramalarda ise 910 paket bandrolsüz sigara ve 3 bin 400 adet doldurulmuş sigara ele geçirildi. Konuyla ilgili S.K. ve S.K. kardeşler gözaltına alındı.

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Evlerinde kaçak sigara üreten 2 kişi Payda'dan kaçamadı
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