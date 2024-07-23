Evlerinde uyuşturucu çıktı! “İlgimiz yok” dedi

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu çalışmalar neticesinde Selçuk U. ve Ayhan A.'ın uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit etti. Narkotik ekipleri bunun üzerine şüphelilerin Yüreğir ilçesine bağlı Sinanpaşa mahallesinde kaldığı eve operasyon düzenlendi.

SON ADRESLERİ CEZAEVİ OLDU



Yapılan şok baskında her iki şüphelide kıskıvrak yakalandı. İkametteki aramalar çalışmalarında ise 155.56 gram bonzai, 885 adet uyuşturucu hap ile 3 kök hint keneviri ele geçirildi. Emniyetteki sorgusunda Selçuk U., "Kenevir ve uyuşturucu haplar bana ait, bu maddeler içmek için evimde bulunduruyorum. Bonzai maddesi ile ilgim yok" diye savunma yaptığı öne sürülürken Ayhan A'da, "Uyuşturucu maddelerle ilgim yok" dediği öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.