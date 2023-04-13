Evlerine yıldırım düştü; ’Bomba atıldı sandık’ dedi

Kaldığımız odadan çıkınca, diğer odalar harabe halindeydi. Yıldırımla evdeki eşyalarımız zarar gördü. Elektrik panosu patladı. Patlama sesiyle birlikte elektrikli ev eşyalarımızın hepsi yandı. Yıldırımın isabet ettiği odada, o sırada kimse yoktu" dedi. İrinç'in annesi Gülbahar İrinç ise evin duman içinde kaldığını belirterek, "Evimize bomba düştü sandık. Evdeki bir odanın duvarı delindi, eşyalarımız sağa sola savrulmuştu. Beyaz eşyalarımızın hepsi yandı. Aynı zamanda hayvanlarımızın kaldığı ahıra da yıldırım isabet etti. Ahırın tavan kısmı çöktü" diye konuştu.