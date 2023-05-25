Evlerini güçlendirmek için biriktirdikleri altınlar çalındı

Adana'da depremde hasar alan müstakil evlerini güçlendirmek için esnaf kredisi de çeken Sacile (56)- Şaban (58) Tavan çiftinin biriktirdiği 37 cumhuriyet altını çalındı. Yaklaşık 350 bin lira değerindeki altınları için ağlayan Sacile Tavan, "Sürekli deprem oluyor, ev başımıza yıkılacak diye korkuyoruz. Evimiz kötü durumda, dökülüyor. Kim çaldıysa geri getirsin, versin. Gerçekten çok zor durumdayım" dedi.
350 BİN LİRALIK ALTINI ÇALDI
Olay, Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, madde bağımlısı oğullarını tedavi ettirmek için ruh sağlığı hastanesine götüren kamyon şoförü Şaban Tavan ve eşi ev kadını Sacile Tavan'ın evlerine hırsız girdi.
"KİM ÇALDIYSA GERİ GETİRSİN"
Çiftin ihbarıyla eve gelip parmak izi alan polis ekipleri, şüpheli kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Altınları isteyen Sacile Tavan, gözyaşı dökerek, "Evimiz kötü durumda, dökülüyor. Tavan düştü. Sürekli deprem oluyor, ev başımıza yıkılacak diye korkuyoruz. Düşmanımız yok, bizden gıcık alan kimse yok. O yüzden kimseden de şüphelenemiyorum. Kim çaldıysa geri getirsin, versin. Gerçekten çok zor durumdayım. 37 tane cumhuriyet altınım ve küpem gitti" diye konuştu.