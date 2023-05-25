Evlerini güçlendirmek için biriktirdikleri altınlar çalındı

"KİM ÇALDIYSA GERİ GETİRSİN"

Çiftin ihbarıyla eve gelip parmak izi alan polis ekipleri, şüpheli kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Altınları isteyen Sacile Tavan, gözyaşı dökerek, "Evimiz kötü durumda, dökülüyor. Tavan düştü. Sürekli deprem oluyor, ev başımıza yıkılacak diye korkuyoruz. Düşmanımız yok, bizden gıcık alan kimse yok. O yüzden kimseden de şüphelenemiyorum. Kim çaldıysa geri getirsin, versin. Gerçekten çok zor durumdayım. 37 tane cumhuriyet altınım ve küpem gitti" diye konuştu.