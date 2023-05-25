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Giriş Tarihi: 26.5.2023

Evlerini güçlendirmek için biriktirdikleri altınlar çalındı

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Evlerini güçlendirmek için biriktirdikleri altınlar çalındı
Adana'nın Yüreğir ilçesinde yaşayan kamyon şoförü Şaban Tavan ve eşi Sacile Tavan, depremde hasar gören tek katlı evlerini güçlendirmek için bir süre önce esnaf kredisi çekti. Çift bu para ve diğer birikimleriyle birlikte aldıkları 350 bin TL değerindeki 37 cumhuriyet altınını da evlerine sakladı. Ancak önceki gün madde bağımlısı oğullarını tedavi ettirmek için hastaneye götürdükleri sırada, eve giren hırsız altınları çaldı. Gözyaşlarına boğulan Sacile Tavan, "Evimiz, dökülüyor. Tavan düştü. Sürekli deprem oluyor, başımıza yıkılacak diye korkuyoruz. Kim çaldıysa geri getirsin, versin" dedi.

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Evlerini güçlendirmek için biriktirdikleri altınlar çalındı
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