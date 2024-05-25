Evlerinin önünde kurşunlandılar: 1 ölü, 1 yaralı

Denizli'de silahlı saldırıya uğrayan çiftten kadın öldü, kocası ağır yaralandı. Olay, Güney ilçesi Üç Eylül Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre tarladan evlerine dönen Yaşar Akdağlı ve Cennet Akdağlı (55) evlerinin bahçesinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahlı saldırıya uğradı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalede bulunduğu Akdağlı çiftinden Cennet Akdağlı'nın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralanan Yaşar Akdağlı ise ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yaşar Akdağlı'nın sağlık durumunun ciddiyetini korduğu öğrenilirken, eşi Cennet Akdağlı'nın cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Saldırganların yakalanması için soruşturma başlatıldı. İHA